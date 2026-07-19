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Liga Europa

Árbitro italiano no St Gallen - Benfica

19 jul, 2026 - 16:23 • Carlos Calaveiras

A partida está marcada para a próxima quinta-feira.

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O Comité de Arbitragem da UEFA divulgou a equipa de arbitragem para o St. Gallen - Benfica, da Liga Europa.

O árbitro vai ser o italiano Luca Pairetto com assistência dos compatriotas Stefano Alassio e Valerio Colarossi e Giovanni Ayroldi na função de quarto árbitro. Daniele Doveri será o videoárbitro (VAR).

A primeira mão está marcada para as 19h00 de quinta-feira, dia 23 de julho, no Estádio Berit Sitter.

Já a segunda mão vai realizar-se, na Luz, a 30 do mesmo mês.

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