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Benfica anuncia Jhon Durán com opção de compra de 30 milhões
20 jul, 2026 - 21:08 • Ricardo Vieira
Avançado colombiano de 22 anos chega do Al-Nassr da Arábia Saudita, por empréstimo.
O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado Jhon Durán com opção de compra de 30 milhões no final da temporada.
O dianteiro colombiano, de 22 anos, chega do Al-Nassr da Arábia Saudita.
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Jhon Durán veste a camisola do Benfica por empréstimo até ao final da temporada. Pela cedência os encarnados pagam 6,1 milhões de euros.
O acordo com o Al-Nassr incluiu uma opção de compra do passe do avançado colombiano, no fim da época, por 30 milhões de euros, adianta o Benfica.
- Bola Branca 18h15
- 20 jul, 2026
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