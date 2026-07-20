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Benfica anuncia Jhon Durán com opção de compra de 30 milhões

20 jul, 2026 - 21:08 • Ricardo Vieira

Avançado colombiano de 22 anos chega do Al-Nassr da Arábia Saudita, por empréstimo.

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O Benfica anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado Jhon Durán com opção de compra de 30 milhões no final da temporada.

O dianteiro colombiano, de 22 anos, chega do Al-Nassr da Arábia Saudita.

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Jhon Durán veste a camisola do Benfica por empréstimo até ao final da temporada. Pela cedência os encarnados pagam 6,1 milhões de euros.

O acordo com o Al-Nassr incluiu uma opção de compra do passe do avançado colombiano, no fim da época, por 30 milhões de euros, adianta o Benfica.

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