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Escócia ou Áustria. O destino do Benfica se chegar à terceira pré-eliminatória da Liga Europa
20 jul, 2026 - 13:17 • Lusa
UEFA designou parte do caminho das águias até à fase de grupos da Liga Europa.
O Benfica jogará com os austríacos do Sturm Graz ou com os escoceses do Hearts, na terceira pré-eliminatória de qualificação para a Liga Europa de futebol, caso afaste os suíços do St. Gallen na ronda anterior, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.
Os encarnados, terceiros classificados da última I Liga portuguesa, defrontam os segundos colocados do mais recente campeonato helvético na quinta-feira, na Suíça, e no dia 30 de julho, no Estádio da Luz, em Lisboa.
Os primeiros jogos da terceira pré-eliminatória, cujo sorteio decorreu em Nyon, na Suíça, estão marcados para 6 de agosto e os encontros da segunda mão para 13 de agosto.
- Bola Branca 12h44
- 20 jul, 2026
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