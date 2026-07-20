Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 20 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Escócia ou Áustria. O destino do Benfica se chegar à terceira pré-eliminatória da Liga Europa

20 jul, 2026 - 13:17 • Lusa

UEFA designou parte do caminho das águias até à fase de grupos da Liga Europa.

A+ / A-

O Benfica jogará com os austríacos do Sturm Graz ou com os escoceses do Hearts, na terceira pré-eliminatória de qualificação para a Liga Europa de futebol, caso afaste os suíços do St. Gallen na ronda anterior, ditou o sorteio realizado esta segunda-feira.

Os encarnados, terceiros classificados da última I Liga portuguesa, defrontam os segundos colocados do mais recente campeonato helvético na quinta-feira, na Suíça, e no dia 30 de julho, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Os primeiros jogos da terceira pré-eliminatória, cujo sorteio decorreu em Nyon, na Suíça, estão marcados para 6 de agosto e os encontros da segunda mão para 13 de agosto.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 12h44
  • 20 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"