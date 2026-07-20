Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 20 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

João Palhinha só por empréstimo. "Tem tudo o que o Benfica precisa"

20 jul, 2026 - 18:30 • Rui Viegas , Inês Braga Sampaio

Bola Branca sabe que, perante o que o Bayern pede e o que o médio aufere, a única opção é uma cedência. Miguel Rosa, ex-colega de Palhinha, admite que uma ida para o Benfica "mexeria com muita coisa", pelo passado no Sporting.

A+ / A-

O Benfica ainda não descartou João Palhinha, no entanto, pelo que o Bayern de Munique pede e pelo que o jogador aufere, a opção será sempre um empréstimo, ao que a Renascença apurou.

Os bávaros estão a exigir 20 milhões de euros pelo médio internacional português, de 31 anos, que por sua vez aufere cerca de cinco milhões de euros líquidos por ano, números que não se enquadram na realidade portuguesa.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Ainda assim, Miguel Rosa, amigo e ex-companheiro de Palhinha no Belenenses, em 2016/17, admite que o Benfica "precisa de um jogador com o perfil" do ex-Tottenham, "um trinco com experiência e qualidade".

"A vontade que ele tem, o caráter, a raça, a atitude... E é sempre a mesma pessoa, jogando ou não jogando. Não muda, a atitude nos treinos e nos jogos é sempre igual, é sempre intensa. Palhinha tem tudo aquilo de que neste momento o Benfica precisa", afirma o ex-médio, em declarações a Bola Branca.

Da parte de João Palhinha, a vontade é regressar a Portugal, para "estar próximo dos filhos", como conta Miguel Rosa.

"Acredito que ele queira muito voltar. É uma mais-valia para o campeonato português pela pessoa que é, o jogador que é, o profissional que é, por isso acho que o João veria com bons olhos o regresso a Portugal", assume.

"Vai mexer com muita coisa"

Para o médio, voltar a Lisboa significa uma reaproximação da família, mas também da seleção nacional. Mesmo que a porta de entrada seja a de um rival do Sporting, o clube em que foi formado e se projetou.

"Vai mexer com muita coisa, se realmente o Palhinha vier para o Benfica. Mas os jogadores são profissionais e, por vezes, têm de tomar decisões difíceis, e esta é uma delas. Para o campeonato português é sempre uma mais-valia, seja no Sporting ou no Benfica", ajuíza Miguel Rosa.

Mesmo com empréstimos a outros clubes pelo meio, João Palhinha esteve ligado ao Sporting desde a formação até 2022, ano em que se transferiu para o Fulham, onde foi treinado por Marco Silva, atual treinador do Benfica.

O Bayern comprou-o, no entanto, após uma temporada sem sucesso, emprestou-o ao Tottenham, que o médio ajudou, na última época, a manter-se na Premier League.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 20 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Vídeo

A Odisseia de Alexandre. O filme dos exames nacionais

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A internet ainda não decidiu

Haaland é melhor a fazer golos ou a inspirar memes? A (...)

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a resposta às tempestades. Os momentos que marcaram o debate do Estado da Nação

Viagens ao Mundial 2026, o papelinho de Montenegro e a(...)

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

"Não há caos nos exames, há problemas", diz Montenegro

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"

Aguiar Branco não antecipa remodelação "imediata"