João Palhinha só por empréstimo. "Tem tudo o que o Benfica precisa"

O Benfica ainda não descartou João Palhinha, no entanto, pelo que o Bayern de Munique pede e pelo que o jogador aufere, a opção será sempre um empréstimo, ao que a Renascença apurou.

Os bávaros estão a exigir 20 milhões de euros pelo médio internacional português, de 31 anos, que por sua vez aufere cerca de cinco milhões de euros líquidos por ano, números que não se enquadram na realidade portuguesa.

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Ainda assim, Miguel Rosa, amigo e ex-companheiro de Palhinha no Belenenses, em 2016/17, admite que o Benfica "precisa de um jogador com o perfil" do ex-Tottenham, "um trinco com experiência e qualidade".

"A vontade que ele tem, o caráter, a raça, a atitude... E é sempre a mesma pessoa, jogando ou não jogando. Não muda, a atitude nos treinos e nos jogos é sempre igual, é sempre intensa. Palhinha tem tudo aquilo de que neste momento o Benfica precisa", afirma o ex-médio, em declarações a Bola Branca.

Da parte de João Palhinha, a vontade é regressar a Portugal, para "estar próximo dos filhos", como conta Miguel Rosa.

"Acredito que ele queira muito voltar. É uma mais-valia para o campeonato português pela pessoa que é, o jogador que é, o profissional que é, por isso acho que o João veria com bons olhos o regresso a Portugal", assume.

"Vai mexer com muita coisa"

Para o médio, voltar a Lisboa significa uma reaproximação da família, mas também da seleção nacional. Mesmo que a porta de entrada seja a de um rival do Sporting, o clube em que foi formado e se projetou.



"Vai mexer com muita coisa, se realmente o Palhinha vier para o Benfica. Mas os jogadores são profissionais e, por vezes, têm de tomar decisões difíceis, e esta é uma delas. Para o campeonato português é sempre uma mais-valia, seja no Sporting ou no Benfica", ajuíza Miguel Rosa.

Mesmo com empréstimos a outros clubes pelo meio, João Palhinha esteve ligado ao Sporting desde a formação até 2022, ano em que se transferiu para o Fulham, onde foi treinado por Marco Silva, atual treinador do Benfica.

O Bayern comprou-o, no entanto, após uma temporada sem sucesso, emprestou-o ao Tottenham, que o médio ajudou, na última época, a manter-se na Premier League.