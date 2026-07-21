Rui Costa: "Vocês sabem as condições que o Bayern pede pelo Palhinha"

Não será fácil para o Benfica consegui fechar a contratação de João Palhinha. O presidente das águias, Rui Costa, explica que as exigências do Bayern de Munique para libertar o médio são altas e revela que não recebeu qualquer proposta por Schjelderup.

Em declarações na tribuna presidencial do Estádio da Luz, à margem do evento de Lançamento do Benfica Institute for Sport Excellence, o dirigente falou sobre a possível contratação de Palhinha.

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"É jogador do Bayern Munique. Vocês sabem as condições que o João Palhinha tem no Bayern Munique, sabem as condições que o Bayern Munique pede pelo Palhinha. Neste momento, estamos focados nos jogadores que temos no Benfica Campus e estão a trabalhar para que quinta-feira possam ter a primeira vitória oficial", começa por dizer.

Palhinha, de 31 anos, está de regresso ao Bayern de Munique depois de uma temporada a titular no Tottenham, que optou por não acionar a opção de compra.

Nos bávaros, não há possibilidade de reintegração e, por isso, é um jogador na lista de transferências. Palhinha deixou o Sporting em 2022 e esteve os últimos quatro anos no estrangeiro.

Benfica sem propostas por Schjelderup



Rui Costa defende as movimentações do Benfica, até ao momento, no mercado: "Fizemos o mercado que tínhamos a fazer."

"O Benfica ainda não perdeu nenhum jogador excetuando o Otamendi, que terminava contrato com o Benfica, e o Sidny Cabral. Colmatámos com o Lenglet e o Kaminski. Agora veio o Jhon Durán", afirma.

No entanto, Rui Costa reconhece que o plantel ainda vai mexer até ao fecho: "Vai haver, com certeza, mais saídas e mais entradas. Mas não estar aqui a comentar todos os nomes que saem todos os dias. Há uma coisa que é clara, o Benfica não irá ficar desta maneira."

Andreas Schjelderup foi figura da Noruega no Mundial, mas não há propostas pelo avançado: "Ele tem uma proposta de renovação. Li e ouvi que o jogador não quer ficar no Benfica, mas não nos foi comunicado isso. Está nas férias, em breve regressará e será jogador do Benfica. Ao dia de hoje, o Benfica não recebeu nenhuma proposta."

"Não escondo que há interesse do Bournemouth"



O central António Silva terá pedido para deixar o clube e Rui Costa reconhece o interesse do Bournemouth, mas não dá como garantida a transferência.

"Ele continua a ser nosso jogador e jogará na quinta se o treinador entender. Não escondo que há interesse do Bournemouth, mas ainda não se chegou a nenhum acordo e portanto o jogador está concentradíssimo no jogo que tem para fazer", aponta.

Durán foi o último reforço a ser anunciado. O colombiano foi protagonista de alguns problemas disciplinares nas últimas duas temporadas, que Rui Costa defende que ficaram para trás: "Se não entendêssemos que ele vinha com a cabeça limpa para o Benfica ou se não entendêssemos que pudesse ser um jogador que viesse aportar valor ao clube, não o teríamos trazido."

O Benfica arranca a época na quinta-feira na segunda pré-eliminatória da Liga Europa frente aos suíços do St. Gallen. Chegar à fase de grupos é obrigatório.

"Temos de fazer estes jogos e as expectativas são altíssimas. O plantel que temos à nossa disposição oferece-nos essa garantia. Depois de amanhã começa a época oficial do Benfica e as expectativas inevitavelmente são altas até porque vimos de uma época que já assumimos que foi negativa. Esta é a primeira competição que vamos fazer e não podemos falhar", concluiu.