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- 22 jul, 2026
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Liga Europa
Durán e Barreiro não viajam com o Benfica para a Suíça
22 jul, 2026 - 14:10 • Inês Braga Sampaio
Encarnados defrontam o St. Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, na quinta-feira.
O reforço Jhon Durán, Leandro Barreiro e o castigado Gianluca Prestianni não viajam com a equipa do Benfica para a Suíça, para defrontar o St. Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.
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Durán fica por terra por ainda não estar inscrito e Leandro Barreiro tem uma infeção respiratória. Já Prestianni continua a cumprir castigo da UEFA, por insulto discriminatório a Vinícius Júnior, do Real Madrid.
A primeira lista de 24 convocados para um jogo oficial de Marco Silva como treinador do Benfica inclui vários jovens da formação.
O Benfica visita o St. Gallen na quinta-feira, às 19h00, na Suíça. A segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase regular da Liga Europa está marcada para o dia 30 de julho, às 20h00, no Estádio da Luz.
- Bola Branca 12h45
- 22 jul, 2026
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