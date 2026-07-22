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Liga Europa

Durán e Barreiro não viajam com o Benfica para a Suíça

22 jul, 2026 - 14:10 • Inês Braga Sampaio

Encarnados defrontam o St. Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, na quinta-feira.

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O reforço Jhon Durán, Leandro Barreiro e o castigado Gianluca Prestianni não viajam com a equipa do Benfica para a Suíça, para defrontar o St. Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

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Durán fica por terra por ainda não estar inscrito e Leandro Barreiro tem uma infeção respiratória. Já Prestianni continua a cumprir castigo da UEFA, por insulto discriminatório a Vinícius Júnior, do Real Madrid.

A primeira lista de 24 convocados para um jogo oficial de Marco Silva como treinador do Benfica inclui vários jovens da formação.

O Benfica visita o St. Gallen na quinta-feira, às 19h00, na Suíça. A segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase regular da Liga Europa está marcada para o dia 30 de julho, às 20h00, no Estádio da Luz.

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  • 22 jul, 2026
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