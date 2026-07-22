Marco Silva ignora rótulos na estreia pelo Benfica. "Não vamos na teoria do favoritismo"

Marco Silva, treinador do Benfica, destacou a importância de arrancar a época com uma vitória na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, frente aos suíços do St. Gallen. E, para chegar ao primeiro triunfo, o técnico desliga-se do rótulo de favorito.

"Respeitamos o St. Gallen, não vamos na teoria do favoritismo, não falamos disso", diz.

António Silva pode estar de saída para o Bournemouth, mas Marco Silva garante que o central está focado para ir a jogo: "Se foi usado nos amigáveis, é porque me deu esses sinais diariamente. Se não desse, não estaria no treino seguinte, quanto mais no jogo".

O Benfica arranca a temporada esta quinta-feira, às 19h00, frente ao St. Gallen.

António Silva está focado para ir a jogo? "Não vou falar sobre rumores, se não não fazia mais nada. Não é o momento, não vou desviar a atenção no dia anterior ao jogo. Sobre o António, se ele não estivesse com cabeça nos treinos, no que representa jogar no Benfica, nem era usado nos jogos de pré-temporada. Se foi usado, é porque me deu esses sinais diariamente. Se não desse, não estaria no treino seguinte, quanto mais no jogo".



Mercado mexe com jogadores e preparação: "Não é só com o Benfica. A diferença é que vamos competir a 23 de julho, o que não é muito habitual num clube como o Benfica. É a única diferença porque vendas, aquisições, rumores são processos naturais. Os treinadores querem sempre que aconteça tudo muito rápido, mas é quase impossível ter o plantel completo no primeiro dia da pré-época. Ainda foi mais diferente porque tivemos jogadores no Mundial."

Meio-campo com baixa de última hora de Barreiro. Quem substitui? "É daquelas questões não serão muito difíceis porque não temos muitas opções. O Barreiro normalmente está sempre presente, não tem passado de lesões. É uma baixa para nós. Temos poucas soluções no meio-campo, mas é uma oportunidade para quem entrar. Nestes momentos é que se vê a capacidade para agarrar uma oportunidade."

Estratégia: "Temos de ser consistentes quando eles nos tentarem ferir. São uma equipa física, demonstram isso no campeonato. Pressionam a campo toda, marcação individual. Jogam de forma muito direta, jogam com dois avançados em busca da profundidade e temos de estar atentos. Vamos tentar impor o nosso jogo.

Emigrantes na Suíça em peso nas bancadas: "É sempre muito importante, é o primeiro jogo oficial. Se é importante ganhar na pré-época, à nossa dimensão, qualquer jogo tem importância. Não sendo na Luz, se nos pedissem um dos países indicados para jogar fora, será certamente este um deles. O apoio deles será fundamental para começarmos com o pé direito."

Favoritismo? "Há uma eliminatória para ser disputada, queremos estar na próxima fase, teremos de fazer o nosso trabalho. Respeitamos o St. Gallen, não vamos na teoria do favoritismo, não falamos disso, não passa pela nossa cabeça."