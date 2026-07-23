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Marco Silva: "Há muita, muita coisa a melhorar"

23 jul, 2026 - 20:59 • Eduardo Soares da Silva

O novo treinador do Benfica afirma que, apesar das condicionantes, o Benfica "não esteve ao nível que tem de estar". Águias perderam frente ao St. Gallen e precisam de dar a volta na Luz para manter o objetivo de chegar à Liga Europa.

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Marco Silva, treinador do Benfica, defende que "falhou muita coisa" e que é preciso "melhorar muito" para dar a volta à derrota frente ao St. Gallen, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

À Sport TV, o técnico das águias fez um balanço muito negativo do primeiro jogo oficial no cargo.

O que falhou? "Muita coisa, não foi só o perder, foi a forma como perdemos. Não jogamos ao nível que podemos jogar, apesar da pré-época e das condicionantes todas. Não estivemos ao nível que temos de estar."

Mais sobre o jogo: "Foram muitas perdas de bola, permitimos muitas transições, perdíamos a bola muito facilmente. O jogo partiu em momentos, a reação à perda também não esteve no nível. Claro que o nível físico nesta fase da época não ia permitir para o jogo todo, mas não foi a estreia que queríamos, há muita, muita coisa a melhorar."

O que era possível fazer melhor? "Sabíamos que eles provocam pressão individual, temos de trocar posições, abrir os espaços, trocar os passes. Fizemos poucas vezes."

O que pode prometer? "Isto não é suficiente, temos de melhorar muito mesmo. Três vezes muito. Sou experiente para saber que nunca iríamos ver um Benfica no nível máximo, mas temos de fazer muito melhor."

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