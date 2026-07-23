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Uma noite desinspirada. Benfica começa época com derrota na Liga Europa

23 jul, 2026 - 22:37 • Eduardo Soares da Silva com Lusa

Treinador Marco Silva estreou três jogadores, incluíndo Miguel Figueiredo, de apenas 17 anos, mas a exibição não convenceu. Resta a segunda mão, no Estádio da Luz, para dar a volta à derrota.

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O Benfica arrancou oficialmente a época 2026/27 com uma derrota, ao perder 2-1 em casa dos suíços do St. Gallen, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

Em estreia nas águias, o treinador Marco Silva apostou nos reforços Lenglet e Kaminski, mas a grande surpresa foi a titularidade de Miguel Figueiredo, de apenas 17 anos, no meio-campo.

O jogo não foi inspirado para o Benfica e a formação helvética adiantou-se no marcador aos 37 minutos, por Aliou Baldé.

O Benfica, ainda com muitas indefinições no seu plantel, reagiu a este primeiro golo com o empate sete minutos, através de Rafa, mas o St. Gaal voltou para a frente do marcador e sentenciou o encontro aos 80, com um golo de Tom Gaal, numa bola parada em que o defesa fica totalmente esquecido ao segundo poste.

O encontro da segunda mão está agendado para dentro de uma semana, no dia 30 de julho, no Estádio da Luz, com o vencedor da eliminatória a defrontar na ronda seguinte o conjunto que sair do confronto entre o Sturm Graz e os escoceses do Hearts, tendo os austríacos vencido na primeira mão por 4-0.

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