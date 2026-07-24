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Jhon Durán estreia-se a marcar na goleada do Benfica frente ao Belenenses

24 jul, 2026 - 20:17 • Lusa

Águias realizaram um amigável no Estádio da Luz, menos de 24 horas depois da derrota para a Liga Europa. Anísio Cabral, Ivanovic, Prestianni e Durán marcaram os golos.

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O Benfica goleou o Belenenses por 5-1, em jogo de preparação das duas equipas de futebol para a temporada 2026/27, realizado no Estádio da Luz, em Lisboa.

Menos de 24 horas depois da derrota no arranque oficial da época, na Suíça frente ao St. Gallen, para a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, as águias realizaram novo jogo de preparação.

Sem qualquer dos titulares dessa derrota, a formação encarnada marcou por Anísio Cabral (dois minutos), Ivanovic (38), de grande penalidade, Prestianni (45 e 55) e o estreante Jhon Durán (54), enquanto Bruninho (33) fez o golo dos ‘azuis’, que disputam a Liga 3.

A equipa comandada por Marco Silva vai receber o St.Gallen na quinta-feira, dia 30 de julho, a partir das 20h00, na segunda mão da segunda pré-eliminatória de acesso à fase de liga da Liga Europa.

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