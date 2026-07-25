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Benfica recebe Felipe Lima do Alverca com opção de compra
25 jul, 2026 - 11:06 • Inês Braga Sampaio
Ponta de lança brasileiro, de 20 anos, vai alinhar pela equipa B. Na temporada passada, marcou 14 golos em 23 jogos.
O Benfica anunciou, este sábado, a contratação de Felipe Lima ao Alverca, por empréstimo com opção de compra.
O ponta de lança brasileiro, de 20 anos, junta-se à equipa B dos encarnados. Em declarações à BTV, assume como objetivo "dar sempre o máximo nos treinos e nos jogos e deixar uma boa impressão".
"Tenho a certeza de que vai ser uma boa época. Espero marcar muitos golos, tal como aconteceu na época passada, e acredito que tudo vai correr muito bem", afirma.
A temporada passada foi a primeira de Felipe Lima em Portugal, depois de ter sido contratado às camadas jovens do Flamengo. Alternou entre as equipas B e principal do Alverca, tendo registado 14 golos em 23 jogos pela formação secundária, no Campeonato de Portugal. Também fez seis jogos na I Liga.
O Benfica não esclarece o valor da opção de compra do avançado.
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