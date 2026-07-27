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Benfica vende Gustavo Varela ao Monza

27 jul, 2026 - 16:46 • Inês Braga Sampaio

O avançado, de 21 anos, esteve emprestado ao Gil Vicente na temporada passada.

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O Benfica anuncia, esta segunda-feira, a venda de Gustavo Varela ao Monza, de Itália. O clube encarnado não revela os valores do negócio.

Ligado ao Benfica desde janeiro de 2022, o avançado, de 21 anos, esteve emprestado ao Gil Vicente na temporada passada, tendo marcado sete golos em 33 jogos.

Gustavo Varela deixa a Luz com um só jogo realizado pela equipa principal, a 17 de 2024. Assina pelo Como até 2030.

O Benfica deseja "sucesso desportivo e felicidades no plano pessoal" a Varela.

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  • 27 jul, 2026
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