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Benfica oficializa contratação de Gabriel Índio até 2031

28 jul, 2026 - 19:39 • Inês Braga Sampaio

O central, de 18 anos, que só agora pôde ser apresentado, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas.

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O Benfica oficializou, esta terça-feira, a contratação de Gabriel Índio ao Athletic Mineiro. A transferência já era conhecida, mas a confirmação teve de esperar até o defesa-central brasileiro completar 18 anos de idade.

Gabriel Índio assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2031. O Benfica não revela os valores do negócio pelo defesa, que já estava às ordens de Marco Silva desde o arranque da pré-época.

Em declarações à BTV, Gabriel Índio mostra-se "muito feliz" por ingressar no Benfica e manifesta intenção de "contribuir da melhor forma possível".

"Tinha outras opções, mas quando surgiu o Benfica todas as outras foram rapidamente por água abaixo. Eu e a minha família ficámos muito felizes e eufóricos com isso e rapidamente optámos pela minha vinda para aqui", conta o defesa-central brasileiro, de 18 anos.

Formado entre Flamengo, Botafogo, Serrano e Athletic, Gabriel Índio estreou-se pela equipa principal do clube de Minas Gerais em 2025. Na época 2026, em que dividiu o tempo com os sub-20, fez 14 jogos pelos A.

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  • 28 jul, 2026
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