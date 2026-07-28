- Bola Branca 18h15
- 28 jul, 2026
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Benfica oficializa contratação de Gabriel Índio até 2031
28 jul, 2026 - 19:39 • Inês Braga Sampaio
O central, de 18 anos, que só agora pôde ser apresentado, assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas.
O Benfica oficializou, esta terça-feira, a contratação de Gabriel Índio ao Athletic Mineiro. A transferência já era conhecida, mas a confirmação teve de esperar até o defesa-central brasileiro completar 18 anos de idade.
Gabriel Índio assinou contrato válido para as próximas cinco temporadas, isto é, até 2031. O Benfica não revela os valores do negócio pelo defesa, que já estava às ordens de Marco Silva desde o arranque da pré-época.
Em declarações à BTV, Gabriel Índio mostra-se "muito feliz" por ingressar no Benfica e manifesta intenção de "contribuir da melhor forma possível".
"Tinha outras opções, mas quando surgiu o Benfica todas as outras foram rapidamente por água abaixo. Eu e a minha família ficámos muito felizes e eufóricos com isso e rapidamente optámos pela minha vinda para aqui", conta o defesa-central brasileiro, de 18 anos.
Formado entre Flamengo, Botafogo, Serrano e Athletic, Gabriel Índio estreou-se pela equipa principal do clube de Minas Gerais em 2025. Na época 2026, em que dividiu o tempo com os sub-20, fez 14 jogos pelos A.
- Bola Branca 18h15
- 28 jul, 2026
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