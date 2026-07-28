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Benfica vende Henrique Araújo ao Casa Pia
28 jul, 2026 - 22:42 • Inês Braga Sampaio
Ponta de lança, de 24 anos, não conseguiu afirmar-se na equipa principal.
O Benfica informa, esta terça-feira, que chegou a acordo para a venda de Henrique Araújo ao Casa Pia.
Formado entre Marítimo e Benfica, o ponta de lança, de 24 anos, foi um dos protagonistas da conquista da Youth League em 2022, com um hat-trick na final.
Henrique Araújo marcou três golos em seis jogos na equipa principal, nessa época, mas não teve continuidade. Foi cedido a Watford, Famalicão e Arouca.
O avançado deixa a Luz com cinco golos em 31 jogos, e um campeonato e uma Supertaça no palmarés.
- Bola Branca 18h15
- 28 jul, 2026
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