Chaloupek "é uma aposta arriscada" para o Benfica

O Benfica estará interessado em Stepán Chaloupek, central do Slavia de Praga, mas quem o conhece tem algumas dúvidas que tenha qualidade suficiente para se afirmar como titular indiscutível na Luz.

O jornal desportivo "iSport", da Chéquia, anunciou que o Benfica estará em negociações para contratar o defesa de 22 anos por cerca de 12 milhões de euros, sendo que o Slavia apontará a uma verba a rondar os 16.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

Nuno Milheiro trabalhou precisamente no Slavia, em 2024/25, como olheiro e conhece bem Chaloupek: "É um jogador interessante e que tem vindo a crescer no campeonato."

"Assemelha-se defensivamente ao António Silva, tem um pouco menos de agressividade, mas tem boa antecipação e é muito forte na construção. Joga bem com bola e ganha na finalização em relação ao António", analisa.

Chaloupek viveu a temporada de afirmação com dez golos marcados em 38 jogos pelo Slavia. As exibições valeram-lhe o lugar na equipa checa no Mundial 2026, onde fez uma partida.



No entanto, Milheiro tem algumas dúvidas se conseguiria encaixar no plantel de Marco Silva, que estará perto de perder António Silva para o Bournemouth e conta com Lenglet e Tomás Araújo.

"É sempre uma aposta arriscada, faz-nos lembrar a questão do Jurásek, que estava bem cotado no Slavia e era interessante. Foi pelos mesmos valores e teve dificuldades", analisa.

O olheiro imagina Chaloupek como "uma terceira opção": "Tenho dúvidas como titular absoluto, até pela intensidade diferente da nossa liga."

"Na Europa e nos jogos grandes terá o grande teste. O Benfica tem boa formação, a questão é se fará sentido ir buscar um jogador checo, que também não tem grande experiencia na seleção? Tudo dependerá dos valores. Há um ano, valia muito menos, foi nesta época que teve um crescendo", contextualiza.

O olheiro trabalhou uma temporada em Praga, conhece o futebol e o mercado checo e não acredita que contratar Chaloupek possa ser um bom investimento.

"Não temos visto nenhum checo que saia para campeonatos mais interessantes e depois ainda tenha saído valorizado. Tem alguma dificuldade em achar que possa depois sair por uns 40 milhões de euros mais tarde, como se fala do Diomande, por exemplo", conclui.

Ainda assim, Milheiro acredita que o central "sabe jogar com bola e, nesse aspeto, Marco Silva poderia potenciá-lo."

"Pode vingar na liga portuguesa, mas não me parece alguém que vá chegar a um nível elevadíssimo", conclui.