Boas notícias para Marco Silva: Leandro Barreiro está disponível para o decisivo Benfica-St. Gallen

O médio internacional luxemburguês Leandro Barreiro integrou esta quarta-feira o treino do Benfica e está apto para a receção aos suíços do St. Gallen, da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

Em apronto no Benfica Campus, no Seixal, cujos 15 minutos iniciais foram abertos à comunicação social, o médio foi a maior novidade nos trabalhos, treinando sem limitações na sequência da infeção respiratória que o afastou da primeira partida.

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O treinador Marco Silva conta agora com o plantel praticamente na máxima força, uma vez que todos os internacionais que participaram no Mundial2026 já voltaram de férias e poderão ser opção para um encontro decisivo, após o desaire na Suíça.

Prosseguem de fora, devido a lesão, o defesa central Joshua Wynder (a recuperar de uma entorse no joelho esquerdo) e o extremo Jaden Umeh (foi submetido esta quarta-feira a uma intervenção cirúrgica para o tratamento de lesão muscular na coxa direita).