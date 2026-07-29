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Boas notícias para Marco Silva: Leandro Barreiro está disponível para o decisivo Benfica-St. Gallen

29 jul, 2026 - 14:30 • Lusa

O treinador do Benfica conta agora com o plantel praticamente na máxima força, uma vez que todos os internacionais que participaram no Mundial 2026 já voltaram de férias.

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O médio internacional luxemburguês Leandro Barreiro integrou esta quarta-feira o treino do Benfica e está apto para a receção aos suíços do St. Gallen, da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol.

Em apronto no Benfica Campus, no Seixal, cujos 15 minutos iniciais foram abertos à comunicação social, o médio foi a maior novidade nos trabalhos, treinando sem limitações na sequência da infeção respiratória que o afastou da primeira partida.

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O treinador Marco Silva conta agora com o plantel praticamente na máxima força, uma vez que todos os internacionais que participaram no Mundial2026 já voltaram de férias e poderão ser opção para um encontro decisivo, após o desaire na Suíça.

Prosseguem de fora, devido a lesão, o defesa central Joshua Wynder (a recuperar de uma entorse no joelho esquerdo) e o extremo Jaden Umeh (foi submetido esta quarta-feira a uma intervenção cirúrgica para o tratamento de lesão muscular na coxa direita).

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Já o jovem Miguel Figueiredo, titular surpresa na primeira mão, encontra-se agora a trabalhar com a equipa B e não deverá constar da ficha de jogo, assim como os colegas Rui Silva e Gonçalo Moreira, também sob as ordens de Nélson Veríssimo.

Para esta partida, estarão igualmente de fora o central brasileiro Gabriel Índio, por não estar inscrito, e o extremo argentino Gianluca Prestianni, que terá de cumprir o terceiro e derradeiro jogo de castigo imposto pela UEFA na temporada passada.

Os ‘encarnados’ procuram reverter a desvantagem trazida do primeiro encontro, no qual saiu derrotado pelo St. Gallen, por 2-1, de forma a continuar em busca do primeiro objetivo da temporada: a qualificação para a fase de liga da Liga Europa.

A segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, que opõe o Benfica aos suíços do St. Gallen, decorre na quinta-feira, pelas 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, com a arbitragem a ficar a cargo do alemão Florian Badstübner.

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