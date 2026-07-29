St. Gallen quer "jogar sem medo" para eliminar Benfica na Luz

O treinador do St. Gallen disse esta quarta-feira esperar um Benfica “muito intenso” no jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa, na quinta-feira, garantindo que os suíços vêm a Portugal para “jogar sem medo”.

“Espero um Benfica muito intenso. É uma equipa muito intensa que joga muito rápido. (…) Não queremos desistir. Sabemos que em Lisboa o Benfica é favorito a ganhar este jogo. Tem uma equipa espetacular. Mas, como no primeiro jogo, queremos criar problemas e o nosso objetivo é conseguir um bom resultado aqui”, referiu Enrico Massen, em conferência de imprensa no Estádio da Luz.

O treinador alemão dos helvéticos afirmou que a sua equipa quer voltar a ganhar, como no jogo da semana passada na Suíça.

“Queremos fazer o nosso jogo, como aconteceu em Sankt Gallen, e mostrar o nosso ADN. Queremos jogar sem medo”, salientou, rejeitando a ideia de uma postura mais defensiva e contrariando a expectativa lançada hoje pelo treinador português dos encarnados, Marco Silva

Enrico Massen disse ainda que o guarda-redes titular, Lawrence Ati-Zigi, está indisponível para a partida de quinta-feira, devido a lesão.

“Ficou em Sankt Gallen, mas temos o segundo guarda-redes, que está bem preparado para jogar”, explicou.

Os vice-campeões helvéticos chegam ao Estádio da Luz em vantagem, depois de terem contrariado o favoritismo benfiquista na semana passada, vencendo os encarnados por 2-1.

Na Suíça, Aliou Baldé, aos 37 minutos, e Tom Gaal, aos 80, foram decisivos para o St. Gallen, tendo Rafa Silva marcado o único golo do Benfica, aos 44.

Se mantiverem a vantagem trazida de Sankt Gallen, os suíços — que se estrearam no domingo no campeonato com um triunfo na receção ao FC Zurique, por 2-1 — terão pela frente na terceira ronda preliminar da Liga Europa os escoceses do Hearts, equipa derrotada da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões pelos austríacos do Sturm Graz, por 6-0 no agregado.

O St. Gallen visita na quinta-feira o Benfica, em jogo da segunda mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa de futebol, com início às 20h00, no Estádio da Luz, em Lisboa, que será dirigido pelo árbitro alemão Florian Badstubner.