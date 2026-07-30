Abortada a transferência de Tiago Gouveia para o Atlas

Tiago Gouveia está de regresso à casa de partida e terá de encontrar uma alternativa ao Atlas para voltar a jogar de sorriso nos lábios, objetivo que tinha anunciado quando, no início da semana, chegou ao Méxco.

Numa nota publicada no seu site, o emblema de Guadalajara esclarece que "divergências surgidas com os representantes do jogador durante a fase final das negociações" impediram a conclusão do negócio "nos termos definidos pelo Atlas FC".

Desta forma, fica sem efeito a transferência que era dada como certa e que permitiria a Tiago Gouveia juntar-se no Atlas ao ex-Gil Vicente Luís Esteves.

Tiago Gouveia, de 25 anos, chegou ao Benfica no início da época 2017/2018, proveniente dos juvenis do Sporting. A estreia pela equipa principal, onde acabaria por não se afirmar, foi promovida por Nelson Veríssimo, em abril de 2022. Na época passada, o extremo esteve emprestado ao Nice, onde marcou dois golos em 25 jogos.