Rui Jorge revela falta de "motivação" de Quaresma para os sub-21: "A seleção não pode ser apenas quando dá jeito"

A versão oficial da Federação Portuguesa de Futebol mencionava que o jovem de 23 anos, mas ainda apto para jogar o Europeu de sub-21, não estava “em condições de dar o seu máximo contributo à equipa na fase final do Europeu”. Quaresma somou 2.051 minutos durante a época.

A história é simples: Rui Jorge chamou o central do Sporting, bicampeão pelo clube de Alvalade, para integrar o lote de 26 jogadores convocados para o Campeonato da Europa de sub-21. Na altura em que o grupo ia ser reduzido para 23 e Rui Jorge perguntou se estavam todos em condições, Quaresma deu um passo em frente e disse que não.

Quarenta e sete jogos nas seleções jovens depois, Eduardo Quaresma terá dito “já chega”. É essa a sensação que fica depois das declarações do selecionador sub-21, Rui Jorge, no Canal 11, na quinta-feira à noite.

“Quando fiz a pergunta aos jogadores [se estavam todos a 100%], o Quaresma disse que não se sentia com energia para ajudar a equipa a 100%”, confirmou Rui Jorge, no “Futebol Total” do Canal 11.

O termo “energia” pode colar-se a frescura física, porém o resto já não. “Nem sentia a motivação para ajudar a equipa”, esclareceu o selecionador. “Quando assim é, haverá outro que está com essa energia e essa motivação a 100% e que nos ajudará ou tentará ajudar.”

Talvez o central do Sporting entenda que merecia estar com a seleção A na Liga das Nações ou que já chega de futebol jovem de seleções.