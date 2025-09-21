Menu
  • Bola Branca 18h18
  • 19 set, 2025
Liga francesa de futebol

Clássico francês entre Marselha e PSG adiado devido à previsão de tempestade

21 set, 2025 - 16:18 • Lusa

Segundo um comunicado, a região "será atingida ao fim da tarde por um episódio mediterrâneo, que causará chuvas e trovoadas significativa".

A visita do tetracampeão Paris Saint-Germain ao Marselha, no clássico da quinta jornada da Liga francesa de futebol, foi adiada este domingo para data a designar, devido à previsão de tempestade naquela cidade mediterrânica gaulesa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"De acordo com as previsões, todo o departamento será atingido ao fim da tarde por um episódio mediterrâneo, que causará chuvas e trovoadas significativas. A precipitação acumulada pode chegar de 70 a 90 milímetros em alguns sítios e, localmente, a 120 em qualquer altura", reconheceu a prefeitura de Bocas do Ródano, em comunicado.

O departamento onde se localiza Marselha está sob alerta laranja, devido à forte chuva e às inundações que poderão ocorrer em França das 19h00 às 22h00 locais, coincidindo com o embate inicialmente agendado para as 20h45 (19h45 em Lisboa), no Estádio Vélodrome.

"Nessas condições, o prefeito pede a todos os cidadãos que evitem viajar e que não se aventurem nas estradas, além de pedir maior cautela na cidade, devido ao risco de deslizamentos urbanos", acrescentou, perante a possibilidade de uma assistência acima dos 65.000 espetadores num embate entre as equipas mais tituladas do futebol francês.

Os dois clubes foram notificados sobre o adiamento da partida de encerramento da quinta jornada da prova, assim como a Liga francesa (LFP), que terá de designar uma nova data.

O campeão europeu PSG, dos internacionais portugueses Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, lidera a Ligue 1, provisoriamente com os mesmos 12 pontos do Lyon, treinado por Paulo Fonseca, que venceu na receção ao Angers (1-0), na sexta-feira.

Se os parisienses levam quatro triunfos em outros tantos jogos, o vice-campeão gaulês Marselha soma duas vitórias e dois empates, seguindo no oitavo lugar, com seis pontos.

Paris Saint-Germain e Marselha são adversários do bicampeão português Sporting na fase de liga da Liga dos Campeões e visitarão o Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 22 de outubro e 20 de janeiro de 2026, na terceira e sétima de oito jornadas, respetivamente.

