Não cantaram o hino e chamaram-lhes "traidoras em tempo de guerra". Depois, fugiram do hotel e pediram asilo à Austrália

A Austrália concedeu asilo a cinco jogadoras da seleção feminina de futebol do Irão, consideradas como traidoras no seu país após se recusarem a cantar o hino iraniano antes de um jogo.

A decisão foi tomada por receio de que fossem perseguidas ao regressarem ao seu país de origem, anunciou na terça-feira o ministro do Interior australiano, Tony Burke.

Cinco jogadoras, incluindo a capitã Zahra Ghanbari, fugiram do hotel durante a noite.

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"Foram transferidas para um local seguro pela polícia australiana. Assinei ontem [segunda-feira] à noite o pedido de visto humanitário delas", explicou Burke à imprensa.

"Elas podem ficar na Austrália, estão seguras aqui e precisam de se sentir em casa", acrescentou Burke.

Segundo o ministro do Interior, o Governo australiano manteve discussões secretas durante vários dias com as jogadoras.

As autoridades do país acrescentaram estar prontas para ajudar outros membros da equipa, se necessário, mas até ao momento, nenhuma informação foi divulgada sobre o futuro das outras jogadoras.

Os 26 membros da delegação iraniana chegaram ao país alguns dias antes do início dos ataques norte-americanos e israelitas, que resultaram na morte do antigo líder supremo, o ayatollah Ali Khamenei.