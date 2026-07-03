Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 02 jul, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Mundial 2026

Ramos: "Disse no intervalo que iria marcar se entrasse"

03 jul, 2026 - 03:03 • Eduardo Soares da Silva

Novo avançado do AC Milan marcou o golo que apurou Portugal para os oitavos de final: "Mostrei que estou aqui para decidir jogos e ajudar".

A+ / A-

Gonçalo Ramos, que marcou o golo que apurou a seleção portuguesa para os oitavos de final do Mundial 2026, estava tão confiante que iria ser decisivo que prometeu um golo aos colegas de equipa durante o intervalo.

"Já tinha dito que ia ser importante e que ia ajudar. Hoje no balneário, disse durante o intervalo que iria marcar se entrasse. E cumpri com o que disse", revelou, à Sport TV.

O novo avançado do AC Milan entrou na reta final do jogo e decidiu o jogo com o golo da vitória, de cabeça, nos descontos.

Nas últimas três temporada, Ramos esteve habituado ao papel de "super suplente", mas explica que nem sempre é fácil conseguir lidar com a falta de minutos.

"É difícil e há dias mais difíceis, mas os dias de jogo são outra loiça. Há algo mais importante do que jogar mais ou menos. No dia de jogo, se não estiver com energia, não consigo ajudar", explica.

O golo foi "um golpe de instinto", segundo o avançado que já tinha brilhado nos oitavo de final do Mundial 2022 frente à Suíça, com um "hat-trick": "Costumo aparecer, marcar e resolver. Mostrei que estou aqui para decidir jogos e ajudar".

Numa análise mais global ao jogo, Ramos assume que o jogo foi "complicado" e assim que Perisic marcou, "foi no desespero e no sofrimento."

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Bola Branca 18h15
  • 02 jul, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Sismos na Venezuela

Como um minuto mudou a vida de milhares de venezuelanos. Sismos "gémeos" foram há uma semana

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Calor faz aumentar mortes. É possível prevenir?

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Simon procura mãe e irmão nos destroços

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Tráfico de crianças é perigo escondido após um sismo

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismos

Criança de três anos resgatada seis dias após os sismo(...)