Ramos: "Disse no intervalo que iria marcar se entrasse"

Gonçalo Ramos, que marcou o golo que apurou a seleção portuguesa para os oitavos de final do Mundial 2026, estava tão confiante que iria ser decisivo que prometeu um golo aos colegas de equipa durante o intervalo.

"Já tinha dito que ia ser importante e que ia ajudar. Hoje no balneário, disse durante o intervalo que iria marcar se entrasse. E cumpri com o que disse", revelou, à Sport TV.

O novo avançado do AC Milan entrou na reta final do jogo e decidiu o jogo com o golo da vitória, de cabeça, nos descontos.

Nas últimas três temporada, Ramos esteve habituado ao papel de "super suplente", mas explica que nem sempre é fácil conseguir lidar com a falta de minutos.

"É difícil e há dias mais difíceis, mas os dias de jogo são outra loiça. Há algo mais importante do que jogar mais ou menos. No dia de jogo, se não estiver com energia, não consigo ajudar", explica.

O golo foi "um golpe de instinto", segundo o avançado que já tinha brilhado nos oitavo de final do Mundial 2022 frente à Suíça, com um "hat-trick": "Costumo aparecer, marcar e resolver. Mostrei que estou aqui para decidir jogos e ajudar".

Numa análise mais global ao jogo, Ramos assume que o jogo foi "complicado" e assim que Perisic marcou, "foi no desespero e no sofrimento."