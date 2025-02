Francisco Neto: "O objetivo é manter neste patamar da Liga das Nações"

Francisco Neto, selecionador nacional feminino, traça como objetivo a manutenção na principal divisão da Liga das Nações.

"Os objetivos estão muito bem claros para nós, somos uma equipa que voltou a estar na Liga A, o objetivo é manter neste patamar. Sabemos que é difícil, temos campeã da europa e campeã do mundo no nosso grupo, vai levar-nos para patamar de grande exigência", diz.



Portugal defronta Inglaterra, Espanha e Bélgica no grupo 3. Este mês, a seleção mede forças com a Inglaterra, em casa, e vai até à Bélgica.

"A dupla jornada vamos começar com a Inglaterra em casa, são altamente dominantes, gostam de ter bola, as jogadores estão todas em grandes campeonatos e a disputar as fases finais da Champions, por exemplo. A Bélgica trocou de treinador ao fim de 12 anos, essa mudança faz-nos tentar antecipar problemas porque não conhecemos tão bem. Serão dois jogos de máxima exigência, só Portugal ao mais alto nível conseguirá competir", analisa.

Francisco Neto assume ainda que as três pausas para seleções até ao Europeu do próximo verão vão servir para colocar a equipa ao nível da prova.

"No Europeu teremos mais tempo para preparar a equipa, aí o espaço será diferente. Queremos que estes três estágios sirvam já também para desafiar a equipa e fazê-la crescer. Comparar a nossa equipa com as que estão no topo para chegarmos ao Europeu e não ter tantos problemas e criar mais alguns aos nossos adversários", explica.



A seleção começa a sua caminhada com a receção à Inglaterra. Jogar primeiro em casa vem com vantagens associadas, principalmente na questão logísticas.

"Começar em casa, ao contrário do que aconteceu da última vez, permite sempre ganhar algo mais. Não temos de viajar, estamos mais tranquilos, as que estão no estrangeiro têm melhor adaptação, sempre mais logística de qualquer outra questão. Teremos sempre de jogar em casa e fora contra todos, mas a logística favorece-nos", conclui.

Portugal joga no dia 21 deste mês frente à Inglaterra no Estádio Municipal de Portimão e cinco dias depois vai até Heverlee defrontar a Bélgica.