Seleção contrata técnico do Aston Villa para as bolas paradas

A seleção nacional masculina vai ter um novo treinador especializado para as bolas paradas, a partir do estágio de março. Trata-se do escocês Austin MacPhee, proveniente do Aston Villa, clube em que continuará.

MacPhee junta-se a Roberto Martínez, o selecionador, e a Jesús Seba Hernández, Ricardo Carvalho (antigo central internacional português), Richard Evans, Ricardo Pereira (antigo guarda-redes internacional português), Iñaki Vergara e Stijn Campo na equipa técnica. Iniciará funções no estágio de março, em que Portugal defrontará a Dinamarca, fora e em casa, a contar para os quartos de final da Liga das Nações.

Antigo médio, Austin MacPhee começou a treinar, sempre como adjunto, no Cowdenbeath, da Escócia. Conciliou, depois, funções na seleção da Irlanda do Norte e no Hearts, da Escócia, antes de rumar ao Midtjylland, da Dinamarca, em 2020/21. Continuou com os dinamarqueses na temporada seguinte, em conjunto com o Aston Villa e a seleção da Escócia. Esta época, dedicou-se exclusivamente ao Aston Villa.

MacPhee conciliará agora o Aston Villa com a seleção portuguesa.

Portugal exibirá pela primeira vez o trabalho de Austin MacPhee nas bolas paradas no dia 20 de março, às 19h45, na visita à Dinamarca, na primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações. O segundo jogo está marcado para 23 de março, à mesma hora, em Alvalade.