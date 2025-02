Rute Costa pede a Portugal "coragem de tentar fazer algo bom" frente à Inglaterra

Rute Costa assume que a seleção portuguesa ambiciona "fazer algo bom e diferente" frente à Inglaterra, campeã da Europa, no jogo de sexta-feira, que inaugurará o Grupo 3 da Liga das Nações.

"Relativamente à Inglaterra, sabemos da responsabilidade que temos. Temos uma grande seleção pela frente, mas o medo de falhar não pode retirar-nos a coragem de tentar fazer algo bom e diferente e, portanto, acho que a equipa está sintonizada nesse espírito", assinalou a guarda-redes, esta terça-feira, em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

A internacional portuguesa do Benfica, de 30 anos, garantiu respeitar, mas não temer, o poderio da Inglaterra, campeã europeia em título, que considerou de grande nível, no jogo que marcará o regresso de Portugal à divisão principal da Liga das Nações feminina.

Rute Costa reagiu ainda com satisfação à confirmação de que o embate com as inglesas se disputará perante lotação esgotada: "Temos feito o nosso trabalho e a Federação e toda a gente envolvida neste processo têm feito um grande trabalho. Temos apelado bastante ao público para nos seguir, portanto, essa é sempre uma notícia com grande impacto. O sentimento é, sobretudo, de felicidade e também de responsabilidade para fazer um bom jogo perante os nossos adeptos."

Portugal vai defrontar a Inglaterra na sexta-feira, a partir das 19h45, no Estádio Municipal de Portimão.