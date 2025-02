Portugal empata campeã europeia

A seleção feminina de futebol empatou 1-1 contra a Inglaterra na primeira jornada da Liga das Nações.

Em Portimão, a equipa das quinas bateu-se bem contra a campeã da Europa em título – e quarta no “ranking” - e até foi superior em alguns períodos da segunda parte.

Marcaram primeiro as inglesas, por Alessia Russo, aos 15 minutos, mas as atletas lusas empataram, no segundo tempo, graças a um golaço de Kika Nazareth, aos 76 minutos.

No outro jogo do grupo, a Espanha venceu a Bélgica, por 3-2, com reviravolta, graças a um golo de Cristina Martin Prieto, avançada do Benfica.

Já na próxima quarta-feira (26 de fevereiro), Portugal defronta a Bélgica na segunda jornada.

A Liga A é composta por quatro grupos de quatro equipas cada, que se defrontam a duas voltas, com os vencedores de cada 'poule' a avançarem para a fase final. O segundo classificado garante a permanência na liga principal, o terceiro vai lutar com um segundo da Liga B pela vaga de manutenção via play-off, enquanto o último classificado é despromovido.