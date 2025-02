Não há champanhe, vai com água. Francisco Neto brinda a 11 anos na seleção feminina com um banho dos aspersores

As datas especiais costumam festejar-se com champanhe e talvez tenha sido assim que Francisco Neto celebrou, em privado, 11 anos à frente da seleção feminina de futebol. O que não esperaria era que os aspersores do relvado em Leuven, na Bélgica, lhe fizessem uma festa surpresa.

Mais tarde, já seco depois da rega que levou, Neto não escondeu a felicidade por celebrar 11 anos ao comando da seleção.

"Muito orgulhoso deste trajeto e muito honrado de poder estar 11 anos a representar o nosso país, à frente de uma equipa que nos tem dado muitas alegrias e que me tem ajudado a ser treinador", salientou.

Quanto ao jogo, a Bélgica tem nova selecionadora, o que torna o trabalho de Francisco Neto "mais complicado". Contudo, o selecionador espera uma equipa adversária "muito motivada e "muito competitiva, carregada de bons valores individuais e com jogadoras muito experientes no contexto internacional".

Telma Encarnação não entrou na ficha de jogo frente à Inglaterra, uma decisão técnica motivada, também, pelo facto de ter vindo de lesão e estar "a ganhar ritmo no clube". Neto não adianta se a ponta de lança do Sporting regressará às opções para o encontro na Bélgica.

Sistema e sorteios

O selecionador alterou o sistema de jogo na segunda parte do empate (1-1) com as campeãs da Europa, do 3-5-2 para o 4-4-2. Agora, não revela por qual optará com a Bélgica, embora sublinhe que a capacidade de interpretação das jogadoras do que lhes é pedido é "um sossego".

"Deixa-me muito tranquilo ter uma equipa que independentemente com que iniciamos o jogo, a meio consigamos alterar. Isso para nós é maravilhoso. Demonstra mais uma vez o talento e a inteligência destas jogadoras. Para nós, enquanto equipa técnica, é um sossego. Se perguntarem às médias, no 4-4-2 há espaço para mais uma média, se perguntarem a uma ala, há menos espaço para elas. Umas gostam mais do 4-4-2, outras gostam mais do 3-5-2. As médias gostam sempre mais do 4-4-2 porque sabem que há mais espaço para mais uma", explica.

De qualquer modo, as jogadoras estão bem habituados aos dois sistemas, dado que jogaram durante muitos anos em 4-4-2. O 3-5-2 foi introduzido na preparação para o Mundial 2023 e é, agora, a escolha habitual.

A próxima atualização do ranking da FIFA deverá permitir a Portugal reentrar no "top-20". Algo que deixa Francisco Neto satisfeito: "Trabalhamos para isso, tem muito impacto nos sorteios das qualificações. A cada sorteio, a posição pode favorecer-nos. Um dos objetivos que temos internamente é melhorar a nossa posição no ranking, porque isso irá beneficiar-nos."

Portugal defronta a Bélgica, em Leuven, na segunda jornada do grupo C da Liga das Nações, na quarta-feira, a partir das 19h15.