Liga das Nações. Portugal com vitória importante na Bélgica

A seleção feminina de futebol derrotou a Bélgica, por 1-0, na segunda jornada da Liga das Nações.

O único golo da partida foi apontado por Carole Costa, aos 51 minutos, de grande penalidade. O lance foi conquistado por Jéssica Silva e deu a primeira vitória fora das "navegadoras" nesta prova.

Nota para a lesão de Catarina Amado, ainda na primeira parte, e para um remate de Joana Marchão ao ferro.

Na primeira jornada a equipa das quinas tinha empatado 1-1 contra Inglaterra.

A seleção nacional volta a jogar para a Liga das Nações em abril, com duas partidas diante da Espanha, detentora do troféu e campeã mundial, recebendo as espanholas no dia 4, em Paços de Ferreira, e deslocando-se a Vigo, quatro dias depois.

A Liga A é composta por quatro grupos de quatro equipas cada, que se defrontam a duas voltas, com os vencedores de cada 'poule' a avançarem para a fase final. O segundo classificado garante a permanência na liga principal, o terceiro vai disputar o play-off de manutenção com um segundo colocado da Liga B, enquanto o último classificado é despromovido.