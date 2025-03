João Cancelo falha quartos de final da Liga das Nações

João Cancelo vai falhar os quartos de final da Liga das Nações, devido a lesão, segundo a informação revelada pelo Al-Hilal, esta segunda-feira.

O lateral-direito saiu, magoado, aos 61 minutos do jogo com o Al Ahli, a contar para o campeonato da Arábia Saudita, no passado sábado.

Esta segunda-feira, o Al-Hilal revela que Cancelo sofreu uma lesão dos isquiotibiais e que a sua recuperação demorará oito semanas. Isto deixa-o de fora dos jogos da seleção nacional frente à Dinamarca, nos dias 20 (fora) e 23 (Alvalade) de março, em que a equipa de Roberto Martínez tentará o apuramento para a Final Four da Liga das Nações.

Jorge Jesus, que treina o Al-Hilal, também fica sem João Cancelo para os próximos dois meses, que serão decisivos na luta pelo título saudita.

Na corrida à Final Four da Liga das Nações masculina, Portugal visita a Dinamarca a 20 de março, às 19h45, em Copenhaga, e recebe a seleção nórdica no dia 23, à mesma hora, no Estádio de Alvalade. Jogos com relato em direto e acompanhamento ao minuto na Renascença.