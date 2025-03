Roberto Martínez anuncia primeira convocatória do ano a 14 de março

O selecionador nacional, Roberto Martínez, vai anunciar os convocados para o "play-off" da Liga das Nações no próximo dia 14 de março, sexta-feira.

Será a primeira convocatória do ano da seleção nacional, que terá duplo compromisso decisivo de apuramento para a "final four" da Liga das Nações, prova conquistada por Portugal em 2019 na sua primeira edição.

Portugal vai defrontar a Dinamarca. O primeiro jogo será em Copenhaga no dia 20 de março, com a segunda mão marcada para três dias depois, no dia 23, no Estádio José Alvalade.

A seleção nacional terminou em primeiro lugar no grupo A1, sem qualquer derrota. Venceu quatro partidas e empatou duas. Já a Dinamarca, de Hjulmand e Bah (jogadores de Sporting e Benfica, respetivamente, e ambos lesionados) ficou no segundo posto do grupo A4.

João Cancelo, lateral do Al-Hilal, Francisco Conceição, extremo da Juventus, Pedro Gonçalves, médio do Sporting, estão lesionados e em dúvida. Rodrigo Mora, do FC Porto, poderia ser uma novidade na convocatória, mas está também lesionado e, por isso, em dúvida.

Também no dia 14 de março, Rui Jorge vai anunciar os convocados da seleção sub-21 para os jogos de preparação do Europeu 2025 diante da Roménia, a realizar no dia 21, pelas 18h30, em Vila Nova de Famalicão, e frente à Inglaterra, em West Bromwich, dia 24, às 19h45.

A equipa sub-21 já se qualificou para a fase final do Campeonato da Europa, a realizar na Eslováquia.