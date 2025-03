Martínez enaltece "invulgar" Quenda e lamenta lesões de Simões e Mora. "Gostaria de utilizá-los"

Roberto Martínez não revela se é desde que Geovany Quenda, que deverá rumar ao Chelsea no verão de 2026, se estreia pela seleção nacional, mas enaltece o talento do extremo do Sporting, de 17 anos, e lamenta as lesões impeditivas do também leão João Simões e de Rodrigo Mora, do FC Porto. "É invulgar encontrarmos jogadores tão jovens, estamos a falar de jogadores sub-18 - o Quenda é um, o João Simões, o Rodrigo Mora - que estão em destaque na nossa liga. Gostaria de utilizar esses jogadores também. É uma pena que o Simões e o Mora estejam lesionados. Mas faz parte da formação no futebol português. Gosto muito, porque o Quenda é um jogador que acompanhamos desde janeiro de 2023, ainda antes de se estrear na primeira equipa do Sporting, e agora é um exemplo dos jogadores da formação na liga", salienta o selecionador nacional. Martínez anunciou, esta sexta-feira, os convocados para o duplo empate com a Dinamarca, a contar para os quartos de final da Liga das Nações. Primeira mão marcada para 20 de março, em Copenhaga, às 19h45, e e segunda para três dias depois, em Alvalade, à mesma hora, com relato em direto e acompanhamento na rádio, na app e no site da Renascença. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui

É desta que Quenda se estreia?

"O que podemos controlar é a lista. O Geovany Quenda está a crescer muito, cresceu ainda mais desde o último estágio. Aos 17 anos ficar na seleção dois estágios mostra o potencial, o que nós pensamos dele e, agora, faz parte da competitividade no treino, do trabalho, do adversário, do que estamos a pensar fazer na Dinamarca, muitos aspetos. Mas é invulgar encontrarmos jogadores tão jovens, estamos a falar de jogadores sub-18 - o Quenda é um, o João Simões [Sporting], o Rodrigo Mora [FC Porto] - que estão em destaque na nossa liga. Gostaria de utilizar esses jogadores também. É uma pena que o João Simões e o Rodrigo Mora estejam lesionados. Mas faz parte da formação no futebol português. Gosto muito, porque o Quenda é um jogador que acompanhamos desde janeiro de 2023, ainda antes de se estrear na primeira equipa do Sporting, e agora é um exemplo dos jogadores da formação na liga. Na seleção, acompanhamos isso. Mais jogadores: o Francisco Chissumba [SC Braga], o Martim Fernandes [FC Porto]. A idade não é um problema. É uma questão de qualidade, compromisso e trabalhar duro." Dinamarca

"Uma equipa competitiva. Treinador novo, mas mesmos conceitos. A Dinamarca tem muita personalidade. Em Copenhaga, há um ambiente espetacular. Jogadores muito experientes, também jogadores novos. O Isakssen, o Conrad Harder, jogadores que estão a aparecer, mas sempre com o mesmo modelo de jogo. Uma equipa com pressão alta, que corre riscos. Precisamos de estar ao máximo nível. É um desafio muito bom para nós." António Silva em vez de Tomás Araújo

"O Tomás Araújo não está lesionado, mas tem uma lesão crónica. Temos uma boa relação com todos os clubes. Já fizemos isso com o Gonçalo Inácio no último estádio. É uma situação que significa que o Tomás Araújo agora não está disponível para a seleção. Não está a dizer que está lesionado. No jogo do Benfica com o Barcelona, o Tomás teve de sair antes do fim. Tem problemas que precisa de descansar e recuperar. A decisão é ajudar a recuperação do Tomás Araújo, para poder ficar a 100%. O António Silva fica na seleção porque os seus desempenho connosco merecem isso. É um jogador jovem, mas com muita experiência e os seus desempenhos na seleção justificam a sua presença." [No final da conferência de imprensa, o assessor da Federação Portuguesa de Futebol esclareceu que o selecionador cometeu um erro linguístico e que Tomás Araújo não tem uma lesão crónica, mas sim uma "lesão de sobrecarga".]