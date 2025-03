Nuno Mendes: "Tenho o objetivo de ser um dos melhores do mundo na minha posição"

Nuno Mendes quer ser um dos melhores laterais do mundo. O defesa já é uma das grandes figuras do PSG e da seleção nacional, mas acredita que não é o seu lugar avaliar quem é o melhor lateral do mundo.

Em antevisão aos jogos dos quartos de final da Liga das Nações, Nuno Mendes abordou o objetivo de voltar a vencer a prova e deu conselhos a Quenda, que fará um percurso semelhante ao seu, com saída do Sporting enquanto ainda adolescente.

O primeiro jogo será em Copenhaga no dia 20 de março, com a segunda mão marcada para três dias depois, no dia 23, no Estádio José Alvalade.

O que esperar da Dinamarca? "Vão ser jogos muito díficeis porque eles são uma equipa muito boa, com bons jogadores. Ainda não analisamos o adversário, vamos ter estes dois dias para treinar e preparar."

Pode vencer tudo no PSG esta época: "Tanto no clube, como na seleção, disputo todos os títulos para os vencer. Enquanto estivermos nas competições vamos dar o máximo para as ganhar. Temos o sonho de voltar a ganhar a Liga das Nações. Vai ser um momento bonito se conquistarmos a competição."

Falta-lhe um golo pela seleção? "Se pudesse, era já no próximo jogo. Não estou focado nisso, se os meus colegas que estão na frente marcarem, eu fico contente."

Sente-se dos melhores laterais do mundo? "Está a correr bem a época, tenho jogado praticamente os jogos inteiros, estou a 100%. Não me cabe a mim tomar essa decisão [dizer quem é o melhor lateral do mundo], mas tenho a minha opinião. Tenho o objetivo de ser um dos melhores do mundo na minha posição e espero consegui-lo".

Bicampeonato é possível para o Sporting? "Acompanho-os sempre que posso, o campeonato está difícil, muito renhido, mas tenho confiança e espero que sejam campeões".

Quenda a caminho do Chelsea: "Contente por ele, pela evolução dele. O melhor conselho é que continue trabalhar, ainda tem uma longa carreira pela frente. Vai encontrar uma realidade diferente noutro país, outra língua, vai ter de se adaptar. Vai ser uma boa fase para ele."