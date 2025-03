O dia 1 da seleção nacional: Conceição com voo atrasado, Nuno Tavares no ginásio

Francisco Conceição e Nuno Tavares são os únicos jogadores ausentes do primeiro treino da seleção nacional de preparação para os quartos de final da Liga das Nações.

O avançado da Juventus teve um problema com o voo e chegará apenas mais tarde à concentração, enquanto que o lateral da Lazio está com problemas físicos e ficou a trabalhar no ginásio, sendo ainda desconhecido se Tavares vai poder ser utilizado por Roberto Martínez frente à Dinamarca.

O restante grupo dividiu-se em dois. Os jogadores que estiveram em campo pelos seus clubes no domingo fizeram apenas bicicleta no período aberto à comunicação social: Vitinha, Nuno Mendes, João Neves (PSG), Bruno Fernandes, Diogo Dalot (Manchester United), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), Diogo Jota (Liverpool), Renato Veiga (Juventus), Pedro Neto (Chelsea) e António Silva (Benfica)

O restante grupo fez trabalho normal no relvado, já sob orientação de Roberto Martínez.

O primeiro jogo dos quartos de final da Liga das Nações será em Copenhaga no dia 20 de março, com a segunda mão marcada para três dias depois, no dia 23, no Estádio José Alvalade.