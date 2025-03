Eduardo Quaresma substitui lesionado Chico Lamba na seleção portuguesa de sub-21

O defesa central Eduardo Quaresma, do Sporting, foi chamado pelo selecionador Rui Jorge para substituir o lesionado Chico Lamba na seleção portuguesa de sub-21, anunciou esta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

De acordo com a informação disponibilizada pela FPF na página oficial na Internet, o defesa do Arouca "não participou na sessão de trabalhos devido a queixas físicas, que motivaram uma avaliação complementada com exames", tendo sido, posteriormente, "considerado indisponível".

Quaresma junta-se à comitiva lusa na manhã de terça-feira, de forma a integrar o apronto, em Quiaios.

A equipa das 'quinas' defronta a Roménia, em Famalicão, na sexta-feira, e Inglaterra, três dias depois, em West Bromwich, em jogos de preparação para o Euro2025.

No Europeu, que se disputa de 11 a 28 de junho, na Eslováquia, Portugal está integrado no Grupo C, juntamente com França, Polónia e Geórgia.