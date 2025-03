Já há árbitro para o Dinamarca-Portugal. É um bósnio

O Comité de Arbitragem da UEFA nomeou o bósnio Irfan Peljto para arbitrar o Dinamarca-Portugal, da primeira mão dos quartos de final da Liga das Naçõe

O árbitro de 40 anos já apitou dois jogos da Liga das Nações esta época, um Suíça-Espanha e um Bélgica-França da fase de grupos. Esteve ainda em vários jogos da Liga dos Campeões e da Liga Europa.

O juiz vai ser auxiliado por Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo, enquanto Milos Gigovic será o quarto árbitro e o neerlandês Pol van Boekel desempenhará as funções de videoárbitro (VAR).

Esta será a segunda vez que Peljto vai dirigir um encontro da seleção portuguesa, depois de há um ano ter estado no particular com a Eslovénia, em Liubliana, que ditou a primeira derrota da equipa das quinas sob o comando de Roberto Martínez (2-0).

Portugal defronta a Dinamarca na quinta-feira, a partir das 19h45 (hora de Lisboa), no Estádio Parken, em Copenhaga, na primeira mão dos quartos de final. A segunda mão está agendada para domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, à mesma hora.

O vencedor da eliminatória apura-se para as meias-finais da quarta edição da competição, em que irá ter pela frente Itália ou Alemanha.