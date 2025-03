Kika Nazareth vai ser operada e tem Europeu em risco

O internacional portuguesa Kika Nazareth vai ser operada ao tornozelo esquerdo e tem a presença em risco no Europeu do próximo verão.

A avançada de 22 anos sofreu uma rotura do ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo e terá de ser operada. A lesão foi sofrida na semana passada, mas só agora o Barcelona revelou o diagnóstico.

Kika trocou o Benfica pelo Barcelona no verão passada, num negócio a rondar o meio milhão de euros. Soma seis golos e nove assistências em 29 jogos disputados pelas catalãs.



A avançada é uma das grandes figuras da seleção nacional e já marcou presença no Euro 2022 e no Mundial 2023. Soma um total de 10 golos em 43 internacionalizações.

A seleção arranca o Europeu no dia 3 de julho frente à Espanha. Defronta a Itália no dia 7 e termina a fase de grupos com a Bélgica, no dia 11.