Nuno Tavares dispensado da seleção. Para já, não há substituto

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou, na noite desta terça-feira, a dispensa do lateral Nuno Tavares devido a lesão.

O jogador da Lazio chegou lesionado de Itália e depois de dois dias, foi dado como inapto pela Unidade de Saúde e Performance para os jogos dos quartos de final da Liga das Nações.

Nuno Tavares regressa ao clube onde vai continuar a recuperação. Por agora, a FPF ainda não anunciou substituto.

Para a posição, Roberto Martínez tem Nuno Mendes como natural substituto e provável titular, Diogo Dalot e Nelson Semedo, os laterais direitos da convocatória e que já jogaram também no corredor esquerdo.

O primeiro encontro com a Dinamarca será já na quinta-feira, em Copenhaga, no Estádio Parken, às 20h45 locais (19h45 em Lisboa).

O segundo e decisivo duelo com os escandinavos será no domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, também às 19h45, e vale o acesso à 'final four' da Liga da Nações