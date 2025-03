Anabela Cazuza. Kika “vai fazer muita falta” a Portugal no Europeu feminino

A ex-defesa central Anabela Cazuza não tem dúvidas: a ausência da Kika Nazareth no Europeu “vai ser uma perda importante” para a seleção.

“Vai fazer muita falta, é uma jogadora que pensa muito o jogo, é uma jogadora que sabe muito de futebol e para quem gosta de espetáculo, quem gosta de futebol na vertente feminina, ver a Kika é sempre espetacular”, referiu.

Em declarações à Renascença, a antiga internacional lusa confirma que ficou “desolada com a notícia da [lesão] da Kika”.

“Felizmente estamos no caminho certo e a ter resultados fantásticos, mas não é fácil chegar a uma fase final do Europeu e com certeza que a Kika estará ainda mais desolada que nós todos”, acrescentou.

Anabela Cazuza lembra, no entanto, que a equipa das quinas está em evolução permanente e vai, seguramente, ter “muitos Europeus e Mundiais pela frente”.

Kika Nazareth, avançada do Barcelona, foi operada, esta quarta-feira, a uma rotura de ligamentos e vai parar quatro meses, pelo que só voltará à competição em meados de julho.

Outra dúvida nas comandadas de Francisco Neto é Jéssica Silva. A avançada levou uma bolada numa vista e teve de fazer uma paragem por tempo indeterminado para recuperar.

“Espero que a Jéssica recupere a tempo, senão serão duas perdas importantes, mas vamos pensar positivo, são ossos do ofício. Só quem faz, quem pratica futebol e outros desportos sabe que está sempre sujeito a este tipo de lesões”, disse Anabela Cazuza.

Na próxima segunda-feira vão ser divulgadas as convocadas para as próximas partidas da seleção.

Portugal está apurado para o Europeu feminino de futebol, que vai decorrer entre 2 a 27 de julho.