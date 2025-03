Kika Nazareth falha Euro 2025 devido a lesão

Kika Nazareth está fora do Europeu. A avançada do Barcelona foi operada, esta quarta-feira, a uma rotura de ligamentos e vai parar quatro meses, pelo que só voltará à competição em meados de julho.

Em comunicado, o Barcelona informou que a cirurgia à rotura do ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo correu de forma "satisfatória". No entanto, o tempo de paragem tira a jogadora do resto da época do clube, que está nos quartos de final da Liga dos Campeões, e do Euro 2025, que se realiza entre os dias 2 e 27 de julho, na Suíça.

Kika também falhará os próximos compromissos da seleção nacional, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações: o duplo embate com a Espanha, a visita à Inglaterra e a receção à Bélgica, de abril a junho.

A internacional portuguesa lesionou-se com gravidade diante do Real Madrid, na segunda mão das meias-finais da Taça da Rainha. A lesão forçou a substituição ao intervalo. O Barcelona venceu o jogo, por 3-1.

Kika Nazareth, de 22 anos, completou a formação no Benfica e, esta época, rumou ao Barcelona, a troco de 500 mil euros. Em 29 jogos pelas campeãs espanholas e europeias, soma seis golos e nove assistências.

Também tem assumido cada vez mais protagonismo ao serviço da seleção nacional. Em 43 internacionalizações por Portugal, desde a estreia, em março de 2020, Kika soma dez golos e três assistências.