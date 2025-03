Francisco Conceição e Gonçalo Ramos falham Dinamarca-Portugal

Francisco Conceição e Gonçalo Ramos foram excluídos da ficha de jogo e vão falhar o Dinamarca-Portugal desta quinta-feira, em Copenhaga, da primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações.

De acordo com a UEFA, Conceição e Ramos foram os jogadores preteridos por Roberto Martínez, já que a ficha de jogo tem um máximo de 23 jogadores e a seleção viajou com 25 para a capital dinamarquesa.

Francisco Conceição vem de uma lesão na Juventus e apenas cumpriu 16 minutos nas últimas três semanas. Gonçalo Ramos, do Paris Saint-Germain, falhou toda a fase de grupos da Liga das Nações devido a problemas físicos, tendo regressado à competição em janeiro.

Isto significa que Geovany Quenda, de apenas 17 anos, vai estar no Estádio Parken e poderá fazer a sua estreia absoluta pela seleção principal em Copenhaga.

Portugal tem dez jogadores em risco de falhar a segunda mão, caso vejam um cartão amarelo em Copenhaga: Renato Veiga, Rúben Dias, Cristiano Ronaldo, João Neves, João Palhinha, Pedro Neto, Bernardo Silva, Rúben Neves, Nelson Semedo e Diogo Jota.

O Dinamarca-Portugal está agendado para as 19h45, no Estádio Parken, e terá arbitragem do bósnio Irfan Peljto. O segundo e decisivo duelo com os escandinavos está marcado para domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, também às 19h45, e vale o acesso à Final Four da Liga da Nações.

Os dois encontros terão relato e acompanhamento na Renascença.