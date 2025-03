O favoritismo das quinas, os "porta-chaves" e as dúvidas sobre os seus. Manniche antevê o Dinamarca-Portugal

Até hoje é o dinamarquês com mais jogos em Portugal. Mais de uma centena de partidas com a camisola do Benfica dão a Michael Manniche esse estatuto. Com o duplo duelo entre os dois países em perspetiva, Bola Branca conversa com o antigo avançado, que não tem dúvidas: Portugal é o favorito.

"O que posso dizer é que o nível da seleção portuguesa é um pouco mais alto. Em casa até podemos ganhar. Não é fácil, mas podemos ganhar. Diria que há 35% de possibilidade de vitória da Dinamarca", prevê o antigo internacional dinamarquês.

Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui



Numa conversa bilingue, Manniche atira, entre risos, que a seleção das quinas tem "três porta-chaves": Bruno Fernandes, João Neves e Bernardo Silva. "Têm muita qualidade", suspira.

E se sobre os perigos portugueses não há dúvidas, estas sobram sobre a dinamarquesa.

"Honestamente, não sei. Temos um novo treinador e ele convocou muita gente nova. São muitas novidades e não sei até onde ele pode ir, até onde pode experimentar. Há muitos jogadores que nunca jogaram juntos", explica Manniche.

Dinamarqueses do Sporting encantam

O ex-Benfica continua atento ao futebol português e mostra "fair-play" na hora do elogio aos compatriotas que representam o outrora rival em terras lusas.

"Hjulmand é de mais" e "pode ser o capitão" dinamarquês num futuro próximo. Quanto a Conrad Harder, a grande novidade na convocatória, "é bom rápido, forte, grande, mas ainda é cedo". Manniche não acredita que o avançado leonino vá estrear-se pela seleção contra Portugal.

O Dinamarca-Portugal está marcado para esta quinta-feira, às 19h45, em Copenhaga. A segunda mão realiza-se no domingo, dia 23, em Alvalade. Os dois jogos terão relato em direto e acompanhamento na Renascença e em rr.pt.