Roberto Martínez. "Queremos ganhar" e estar ao "melhor nível"

O selecionador Roberto Martínez fez a antevisão da partida contra a Dinamarca para a Liga das Nações.

Trincão muito bem

"Já falei sobre os desafios inerentes ao estágio de março. Todos os jogadores começam a ter muitos minutos. Mas o Trincão treinou muito bem, com boa intensidade. O Nuno Tavares foi dispensado, mas diria que todos os jogadores mostraram intensidade e frescura. Gostei muito do ambiente. Estão todos a muito bom nível".

Vitinha-João Neves de início?

"Ainda não falei com os jogadores, mas o importante é o grupo. Estamos a falar de 25 jogadores. Temos nove jogadores com cartão amarelo, e os quartos-de-final, para nós, são uma oportunidade para atingir a Final Four. É uma Liga das Nações, não é fácil, é uma competição muito desafiante. Estamos todos focados nisso. É sempre bom ter jogadores em boa forma, e já vimos a dupla que o João e o Vitinha fazem, a mostrar desempenhos de alto nível no futebol europeu. Diria que as estatísticas são do melhor nível, são dos melhores jogadores da Liga das Nações. É importante o 11 inicial, e é importante o que vamos fazer com as substituições".

Cristiano Ronaldo diferente?

"Acho que não é o jogador que vimos no Manchester United, um extremo que jogava fora da área e ia em situações de um para um. O comentário é que é um jogador diferente, agora é mais um ponta-de-lança. Tem 17 golos nos últimos 21 jogos, está ao melhor nível das seleções do mundo. Gosto muito da competitividade que temos no balneário, todos são importantes, mas acho que o Cristiano está num momento muito bom como ponta-de-lança. Claramente não é o mesmo que era quando tinha 20 anos. O seu papel na Seleção é importante".

Gestão de amarelos?

"É importante, como selecionador, olhar para o que pode acontecer. Mas, para amanhã, não há uma limitação. Jogadores com cartões amarelos faz parte do futebol. Preciso dos 23 porque há coisas que podem acontecer. A nossa média é de dois amarelos por jogo. A minha responsabilidade é ter o maior número de jogadores preparados para isto".

Melhor nível

"É simples. Amanhã, precisamos de mostrar o melhor nível porque o estádio tem um ambiente incrível. Gosto muito das ideias do selecionador. Só fez dois jogos, mas conheço muito bem o seu trabalho no Anderlecht e no projeto no Brentford. É um selecionador que gosta que as suas equipas pressionem alto, corram riscos e joguem olhos nos olhos. Fizeram-no contra a Espanha e precisaremos de estar ao melhor nível amanhã. E será a 1.ª parte. Também é importante termos muitas valências dentro do grupo, já mostrámos que a trocar oito jogadores o nível é muito bom [contra a Croácia]. É importante ter opções, mas amanhã temos um jogo necessário para continuarmos a crescer. E respeitamos muito o que a Dinamarca pode fazer em casa. Já tive duas experiências como selecionador neste estádio e conheço o impacto e a energia que os adeptos transmitem".

Tentar sempre ganhar

"Temos um Mundial daqui a 15 meses. O objetivo global é continuar a crescer e ser a nossa melhor versão. Amanhã precisamos de defender bem, mas queremos ganhar. Não acredito que podemos jogar 90 minutos para tentar ser o que não somos. Somos uma equipa que gosta de ter bola, controlar o jogo, mas tentar sempre ganhar. É o que fazemos bem e vamos continuar a crescer com essa ideia de jogo, que certamente é a melhor para utilizar o talento individual que temos".

Vitinha melhor médio da Europa

"O espaço seleção é sempre diferente. Sempre. Não é um espaço individual, é um espaço importante para jogadores que estão num momento difícil nos clubes, para poderem mostrar o seu talento, desfrutar. Mas se puder decidir, gosto de ter jogadores que estão num bom momento, confiantes. Mas não é essencial. Estamos a ver o João Neves a crescer desde a sua estreia na Bósnia. O Vitinha já falei dele. Para mim, agora, é o melhor médio da Europa. Mas o percurso na Seleção é o grupo. O que podemos fazer com jogadores diferentes, num contexto diferente".

Liga das Nações

"É essencial porque, neste momento, esta competição está a crescer e a tornar-se numa das mais difíceis. É algo que acontece ao longo de cinco paragens para seleções. Tem a ver com a consistência, com o nível das equipas em períodos diferentes. É um grande desafio. Respeitamos a Dinamarca ao máximo".

Dinamarca fascinante contra Espanha

Respeito-o muito, é corajoso. Gostei muito de trabalhos que fez noutros clubes e a maneira como preparou os jogos com a Espanha foi fascinante. Uma equipa muito vertical, a usar a qualidade dos jogadores jovens. É uma equipa que tem trabalhado muito bem nos últimos anos. O treinador tem o seu estilo e tenho muito respeito por isso".