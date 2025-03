Conhecido árbitro do decisivo Portugal-Dinamarca

O árbitro esloveno Slavko Vincic vai dirigir o jogo Portugal-Dinamarca, no domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, da segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações em futebol, revelou esta sexta-feira a UEFA.

O 'juiz', de 45 anos, vai ser auxiliado por Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, ao passo que David Smajc será o quarto árbitro e Alan Borosak desempenhará as funções de videoárbitro (VAR).

A Dinamarca está em vantagem na eliminatória (1-0), graças ao golo solitário anotado pelo suplente Rasmus Hojlund, aos 78 minutos, na quinta-feira, em Copenhaga.

O jogo da segunda mão dos quartos de final realiza-se no domingo, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com início às 19:45.

O vencedor da eliminatória apura-se para as meias-finais da quarta edição da competição, em que irá ter pela frente, em reduto alheio, Itália ou Alemanha.

A seleção lusa chegou aos quartos de final da competição, depois de ter vencido o Grupo A1 da Liga das Nações, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no Grupo A4, com dois triunfos, duas igualdades e dois desaires.

Portugal conquistou a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, tendo depois falhado a qualificação para a 'final four' em 2020/21 e 2022/23.