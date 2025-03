Dário Essugo dispensado da seleção depois de ter assinado pelo Chelsea

A seleção Sub21 vai defrontar a Inglaterra em mais um jogo de preparação para o Europeu da categoria. Rui Jorge dispensou dois jogadores.

Jonatas Noro, defesa central do Sp. Braga, foi dispensado depois de se ter lesionado na partida particular contra a Roménia.

Já o médio Dário Essugo foi dispensado pelo técnico nacional por ter sido contratado pelo Chelsea para a próxima temporada.

De recordar que o clube inglês vai participar no primeiro Mundial de Clubes e, tal como acontece com Benfica e FC Porto, não há atletas chamados para a seleção, uma vez que as datas das competições são coincidentes.

O Euro Sub21 decorre entre 11 e 28 de junho de 2025 na Eslováquia.