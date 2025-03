Martinez. "Queremos chegar à final four"

O selecionador Roberto Martinez diz que vai ser preciso “melhorar muito” contra a Dinamarca na segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações, mas acredita na passagem à final four.

Bernardo Silva titular?

"Sim, vai estar no onze. Apenas tentámos gerir o seu cansaço em 72 horas. Amanhã é um dia especial para ele e é a celebração de uma grande carreira."

Jogar melhor

"Nós queremos a perfeição, mas o futebol não é isso. Tivemos jogos muito completos e momentos mais difíceis. O nosso apuramento para o Euro foi perfeito, ganhámos os jogos todos - histórico, algo que nunca tinha acontecido. No Euro o melhor jogo foi contra a França. Aconteceu que a equipa cresceu durante o torneio e acabou por perder nos penáltis. Agora fomos os primeiros do grupo da Liga das Nações e podemos festejar o acesso à meia-final frente aos nossos adeptos, depois de um mau desempenho. Por isso, o balanço deve ser feito no total dos 27 jogos e não só pelo que se passou em Copenhaga."

Identidade

"Amanhã é importante mostrar a nossa identidade e sermos nós próprios. Na Dinamarca não conseguimos criar oportunidades. Com bola não mostrámos a nossa superioridade no último terço. Há muitos aspetos que precisamos de ajustar. De realçar que amanhã é um dia muito especial porque o Bernardo Silva pode fazer 100 internacionalizações e contamos com toda a experiência dele. É um jogador exemplar daquilo que é o futebolista português e que amanhã vai ajudar-nos muito."

Pressão

"Eu comecei a treinar em 2007 e mudaram as coisas, por exemplo o cabelo. Tenho mais de 100 jogos internacionais. Quero ajudar os jogadores. Pressão? Muita! Mas é a minha pressão, que vem de dentro. Não, a que vem de fora. Tenho todo o apoio da direção."

Má exibição contra a Dinamarca

Primeiro, a nossa exibição contra a Dinamarca foi uma desilusão. É uma equipa forte, agressiva, faz pressão alta, gosta de acumular jogadores na zona central. Tiveram um bom desempenho. Depois o segundo jogo em casa não é porque sim. Foi sorteio porque ficámos em primeiro do grupo. Estamos a ver uma equipa que ficou à frente da Croácia, que ganhou à França... Precisamos de avaliar o que estes jogadores estão a fazer. Amanhã jogamos em Alvalade, esgotado. Utilizar os nossos adeptos é uma vantagem incrível. Precisamos de melhorar muito. Ajustar o que fizemos em novembro, na primeira parte frente à Croácia e segunda frente à Polónia. Esse é o nível. Essa é a nossa Seleção. Na Dinamarca não jogámos bem, não tivemos identidade e intensidade, não acompanhámos a agressividade deles. Queremos atingir a final-four, é o objetivo."

Portugal perdeu 1-0 com a Dinamarca, na primeira mão, e joga este domingo em Alvalade, a partir das 19h45.