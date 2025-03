Martinez. "Jogadores tiveram um desempenho para estar muito, muito orgulhosos"

O selecionador Roberto Martinez considera que Portugal “foi superior” à Dinamarca e que merece chegar “orgulhosa” à “final four” da Liga das Nações.

Declarações à RTP3

"Acho que foi um desempenho muito diferente do da Dinamarca. Vi uma capacidade para interpretar o jogo, de criar oportunidades. Marcar 5 golos não é fácil. Tivemos ainda o penálti. A equipa foi inteligente e fomos superiores. O ambiente na Dinamarca foi muito bom, mas hoje foi melhor"

Mais transpiração do que inspiração...

"O futebol é isto. É uma lição de vida, não há facilidades. Não é ganhar 3-0 sempre. É lutar, trabalhar bem, ser honestos. A equipa mostrou todos os valores do povo português. Resiliência, luta, personalidade e muita qualidade nos momentos-chave. Há um onze inicial e mais cinco a entrar ao mesmo nível. A Seleção pode estar orgulhosa e agora é olhar para a final four"

Trincão

"Não é fácil entrar no espaço da Seleção. Ele já está a trabalhar muito bem desde os estágios do ano passado.. Isso é importante. Mostrou que está preparado, como o Diogo Jota, o Ruben, o Semedo. No futebol moderno a equipa precisa mais do que onze jogadores. Foi um prazer ver o Trincão marcar e trabalhar muito e mostrar o talento que tem"

Sente confiança total?

"Estou aqui para ajudar os jogadores, para continuar. Sinto muita confiança dos adeptos, do novo presidente, da nova direção, de toda a Federação. A Seleção é dos jogadores e adeptos, não do selecionador. Não sou um treinador novinho, tenho experiência. Estou tranquilo, quando a equipa perde a culpa é minha. Quando ganha são os jogadores. Estamos aqui a lutar para os objetivos. Hoje vivemos uma festa e é isso que me preocupa"

Adversários do Mundial

"É a primeira vez que há um apuramento para um Mundial em três meses e precisamos de continuar com um nível que já mostramos. A competitiva é muito alta, vamos continuar a lutar e dar tudo para atingir os novos objetivos"

Declarações à Sport TV:

"Defrontámos uma boa equipa, com confiança. Não há jogos fáceis. Vimos a Espanha vencer e a França ganharem nos penáltis. Utilizámos a vantagem dos nossos adeptos, ajudou muito. Durante o jogo fomos superiores. Sofremos um golo por um erro. No geral, tivemos um penálti, marcámos mais um golo [anulado]... os jogadores devem estar orgulhosos"

Competitividade na Seleção

"O futebol é criar um ambiente competitivo com respeito. Temos isso. Jogadores com valências diferentes. Hoje ver os jogadores entrarem e fazerem a diferença é importante. Começámos bem. A entrada do Diogo Jota ajudou muito. Depois o ver o Trincão, com a sua qualidade, foi muito importante. Gostei muito do Chico [Francisco Conceição] também. Foi uma mistura de gerações importante para nós"

Mais tranquilo agora?

"Tranquilo não. O meu trabalho é ajudar os jogadores e focar dentro."

Portugal derrotou a Dinamarca, por 5-2, e está na final four da Liga das Nações. Trincão desbloqueou a eliminatória com dois golos em Alvalade.