Os jogadores da seleção portuguesa mostram-se felizes com a vitória diante da Dinamarca e com a passagem à “final four” da Liga das Nações.

Trincão

"Fui feliz, mas estou sobretudo feliz pela vitória, porque importante era passar, independentemente de quem fizesse o golo. Feliz pela vitória. Os adeptos mereciam isto”.

Diogo Jota

“O nosso grupo tem muita qualidade. Foi visível que tínhamos melhores opções que eles e no prolongamento fomos claramente superiores. É isso que define Portugal. Não só o onze titular, mas toda a gente que está no banco ou bancada tem qualidade. E cabe a nós responder quando somos chamados.”

Bernardo Silva

“As pessoas que já andam há muito tempo no futebol, como eu, o Cristiano e o próprio treinador, sabemos que quando ganhamos somos os melhores do mundo, mas no dia a seguir perdemos e somos os piores do mundo, portanto, nunca há um meio termo no futebol. Estamos habituados a isso, faz parte. Como o Cristiano disse ontem, o mais importante é que ainda estávamos no intervalo, ainda não tínhamos perdido nada, ainda que tenhamos feito uma má exibição. Hoje a seleção deu uma grande resposta. Vamos até à morte com o nosso selecionador”.

Nélson Semedo

“Era o objetivo que tínhamos. o primeiro jogo não correu muito bem, mas demos uma grande resposta a nós mesmos. acho que tínhamos de dar. não fomos Portugal em Copenhaga. Começámos e acabámos o jogo a demonstrar que somos Portugal. O público também teve um papel muito importante a apoiar-nos, desde o minuto um até ao 120. Estamos na final four.”

Gonçalo Ramos

“É bom [marcar], tenho de tentar aproveitar todos os minutos e todas as oportunidades, e fazer sentir ao treinador que sou uma opção válida. Acho que [a relação com Martínez] está como sempre esteve, não sentimos o ruído e a prova foi o jogo de hoje. É sempre bom trabalhar em cima de vitórias, e uma vitória que nos leva para a próxima fase é sempre importante.”