Cadete sorri com bis de Trincão: “Finalmente o selecionador apostou”

Jorge Cadete, antigo internacional português e avançado do Sporting, saúda a aposta tardia, mas acertada, de Roberto Martinez em Francisco Trincão, que entrou para bisar frente à Dinamarca nos quartos de final da Liga das Nações.

“Finalmente, o nosso selecionador apostou um bocadinho mais e o Trincão mostrou a sua qualidade, que não é de hoje, mas que tem vindo a crescer em termos de maturidade como jogador e que merece essa oportunidade. É, sem dúvida, uma motivação extra [para Trincão]”, garante, nesta entrevista a Bola Branca.

Os dois primeiros golos de Trincão por Portugal fazem recordar o próprio Cadete, que em 1993 se estreou a marcar pela seleção com um bis frente à Escócia.

Para o antigo avançado, o jogo que ditou o apuramento para as meias-finais da Liga das Nações teve, ainda assim, um gosto agridoce: Trincão brilhou, mas Quenda voltou a não sair do banco.

“Não se compreende muito bem o porquê do Quenda ainda não ter jogado uns minutos pela seleção. Praticamente todos os jogadores têm jogado em jogos alternados, o Quenda é o único que ainda não teve a sua estreia. Acaba por criar uma certa desilusão no próprio jogador. Tão novo, ter tanta qualidade, ser chamado à seleção, mas depois não sair do banco… Por vezes é difícil conseguir gerir isso”, avisa o antigo internacional português.