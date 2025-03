"Teremos de nos reinventar". Francisco Neto não dramatiza ausências de Jéssica Silva e Kika Nazareth

O selecionador Francisco Neto defende que as ausências de Jéssica Silva e Kika Nazareth "não abalam as expectativas" da seleção portuguesa feminina de futebol, que terá de se "reinventar" no duplo confronto com a Espanha no Grupo A3.

Jéssica Silva, das norte-americanas do Gotham, sofreu um traumatismo no olho direito, que a deixou, de momento, sem visão, e vai parar por tempo indeterminado, enquanto Kika Nazareth, das espanholas do FC Barcelona, foi operada com êxito ao ligamento lateral interno do tornozelo esquerdo e vai necessitar de cerca de quatro meses de recuperação, sendo que ambas deverão falhar a participação no Euro2025, na Suíça, em julho.

"As expectativas nunca são abaladas. Cada jogadora aporta coisas diferentes ao nosso jogo e teremos de nos reinventar. Acima de tudo, é confiar no nosso coletivo e no que cada uma delas pode aportar à nossa ideia de jogo", expressou o técnico, durante conferência de imprensa de divulgação das convocadas para a terceira e quarta jornadas do Grupo A3 da prova.

Segundo o selecionador, as 'navegadoras' não podem "cair no erro de desempenharem as mesmas coisas de outras jogadoras" ausentes.

Depois do arranque promissor, com uma igualdade face à campeã europeia Inglaterra (1-1) e um triunfo fora perante a Bélgica (1-0), as portuguesas lideram a 'poule' A3, com quatro pontos, os mesmos das inglesas, seguindo-se, agora, a atual campeão do mundo e que conquistou, em fevereiro de 2024, a edição inaugural da Liga das Nações.

"Uma jornada de nível de adversidade altíssimo, contra uma seleção dominadora nos últimos tempos. Temos de apresentar a nossa melhor versão. Vão ser desafios muito intensos e altamente competitivos. Irá colocar problemas diferentes dos que temos vindo a enfrentar nos últimos tempos", perspetivou.

Para tentar contrariar o poderio das espanholas, Neto deixou claro que a "principal arma tem de ser a organização e o coletivo" e recordou que o objetivo para a Liga das Nações "está traçado".

"O objetivo para a Liga das Nações está traçado e muito bem coordenado com toda gente. Queremos consolidar Portugal na Liga A. Sabemos que estamos mais próximo das equipas do topo, mas temos a nossa humildade e vamos jogar contra as campeãs do mundo", terminou.

Face à última convocatória, a grande novidade é o regresso da média Joana Martins, do Sporting, com a concentração das jogadoras lusas a acontecer em 31 de março, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O encontro da terceira jornada, agendado para 4 de abril, decorre em Paços de Ferreira, a partir das 19:45, com as 'navegadoras' a deslocarem-se a Vigo, quatro dias depois, para defrontar, novamente, a Espanha, pelas 18h00 (horas em Lisboa).

Lista das 25 convocadas:

Guarda-redes: Inês Pereira (Deportivo da Corunha, Esp), Patrícia Morais (Sporting de Braga) e Rute Costa (Benfica).

Defesas: Joana Marchão (Servette, Sui), Ana Seiça (Tigres, Mex), Diana Gomes (Sevilha, Esp), Catarina Amado (Benfica), Carole Costa (Benfica), Lúcia Alves (Benfica), Ana Borges (Sporting), Ana Rute (Sporting de Braga) e Bárbara Lopes (Torreense).

Médias: Andreia Jacinto (Real Sociedad, Esp), Tatiana Pinto (Atlético de Madrid, Esp), Andreia Faria (Benfica), Andreia Norton (Benfica), Dolores Silva (Sporting de Braga), Beatriz Fonseca (Sporting) e Joana Martins (Sporting).

Avançadas: Diana Silva (Sporting), Ana Capeta (Sporting), Ana Dias (Tigres, Mex), Carolina Mendes (Racing Power), Stephanie Ribeiro (Pumas, Mex) e Telma Encarnação (Sporting).