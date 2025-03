Paulo Lourenço nega ter tido qualquer benefício na venda de antiga sede da FPF

O ex-secretário geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) Paulo Lourenço negou hoje ter tido qualquer benefício na venda da antiga sede do organismo, depois de ter sido constituído arguido.

Paulo Lourenço e o antigo deputado do PS António Gameiro foram constituídos arguidos na Operação Mais Valia, depois de na terça-feira a Polícia Judiciária (PJ) ter efetuado buscas em vários locais, entre eles a sede da FPF, por suspeitas dos crimes de recebimento indevido de vantagem, corrupção, participação económica em negócio e fraude fiscal.

“É para mim inaceitável ver o meu nome envolvido num processo ao qual sou alheio. Não tive influência na decisão de venda do imóvel, não tive influência na escolha da proposta vencedora e não obtive qualquer benefício, direto ou indireto, com este negócio. Nego frontal e absolutamente ter recebido fosse o que fosse com este negócio. Qualquer sugestão em sentido contrário é falsa e profundamente injusta”, garantiu Paulo Lourenço, em comunicado.

Na mesma missiva, o antigo dirigente garantiu não ter “nada a esconder” e que colaborou “desde o primeiro momento com as autoridades”, dizendo não poder aceitar que a sua “honra e reputação sejam postas em causa por suspeitas infundadas”.

“Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que esta situação se esclareça com a máxima celeridade, não só para demonstrar inequivocamente a minha inocência, mas também para compreender como e por que razão fui arrastado para esta investigação”, assegurou.